Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю министра обороны Руслану Цаликову. Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 миллионов рублей. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Помимо этого, экс‑чиновника лишат государственных наград, а также на 15 лет запретят занимать должности на государственной службе.

Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Руслана Цаликова задержали по делу о создании преступного сообщества с использованием служебного положения. Было возбуждено уголовное дело.

Цаликову вменили больше 15 преступных эпизодов, включая коррупционные. Бывший чиновник был отправлен под домашний арест весной 2026 года.

С 2012 года Цаликов занимал должность заместителя министра обороны, с декабря 2015 — первого замглавы ведомства. От этой должности он был освобожден весной 2024 года.

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