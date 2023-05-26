В Москве прошел саммит Евразийского экономического союза. Главное

Встреча эта была просто необходима. Еще днем Алиева пригласили поучаствовать в саммите ЕАЭС и они с Пашиняном устроили небольшую перепалку, которая явно не относилась к повестке форума. В спор пришлось вмешаться Владимиру Путину. Все это четкий сигнал Брюсселю — кто хозяин на стыке Европы и Азии, который одним словом может повлиять на решение многолетнего конфликта. Наш обозреватель Николай Иванов не упустил ни одной детали…

Главное в Евразийском союзе — равенство и консенсус. В Кремль главы государств приезжали в алфавитном порядке — от Армении до Киргизии.

Кортежи подъезжают к большому кремлевскому дворцу. На этом «Аурусе» едет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Здесь их встречает комендант Кремля, затем — президент Владимир Путин. Россия председательствует в этом году в Евразийском экономическом союзе.

Общая фотография и лидеры начинают разговор в узком составе. Один стул свободен. Потом выяснилось — это для экспертов. Если нужно уточнить цифры. Кстати, цифры — красноречивы.

«В Армении самый высокий темп роста экономики. Никол Воваевич, сколько, семь?» — уточнил Путин.

«Нет, 12%. В прошлом году было 12,6% если не ошибаюсь. В текущем году 12,1%», — сказал Пашинян.

«12,1% рост ВВП страны. Это, конечно, такая серьезная цифра, очень серьезная», — заметил Путин.

Надо, чтобы и другие не отставали. Для этого и существует Евразийский экономический союз.

Сегодня ЕАЭС — это 186 миллионов человек. Одна седьмая часть суши и четверть мировых природных ресурсов. А если взять страны-партнеры — намного больше. На расширенном составе президент Азербайджана присутствовал лично, а лидеры Таджикистана и Узбекистана — по видеосвязи.

Разговор за круглым столом — на равных. Микрофон — для всех. Чего стоит дискуссия премьера Армении и президента Азербайджана.

«Президент Азербайджана использовал в своем выступлении выражение, которое в последние годы служит как заглавие для выдвижения территориальных претензий против Армении. Я хочу подчеркнуть, что в этом заявлении говорится только об одном коридоре, и это Лачинский коридор, который должен был быть под контролем российских миротворцев», — отметил Пашинян.

Лачинский коридор длиной всего шесть километров. Соединяет Нагорный Карабах с Арменией. В контексте готовности Армении признать Карабах частью Азербайджана — очень тонкий момент.

«Я конечно не хочу открывать дискуссию, но просто поскольку прозвучало обвинение в том, что мы имеем территориальные претензии к Армении, хочу сказать что таких претензий у нас нет. Надо очень хорошо постараться или иметь очень буйную фантазию чтобы в моих словах увидеть территориальные претензии», — парировал Алиев.

«Есть только один случай использования слова „коридор“ и в этом контексте это слово имеет особое значение. И это о Лачинском коридоре, который, я повторяю, что должен быть», — ответил глава правительства Армении.

«Извините, конечно, но опять прозвучало в словах премьер-министра обвинения. Вы, если заметили в моих словах ни во время выступления, ни во время реплики никаких обвинений не было, но я не могу это оставить просто без ответа», — сказал азербайджанский лидер.

Россия, как всегда, берет роль миротворца.

«Коридор, дорога, прочее, прочее — это важно, и здесь есть определенные противоречия, но гораздо важнее то, о чем вы сейчас сказали — и президент Азербайджана, и премьер-министр Армении. Что по принципиальному вопросу территориальной целостности есть договоренность тоже принципиального характера», — заметил Путин.

Евразийский союз стоит на четырех свободах: на свободном движении капитала, товаров, услуг и рабочей силы. Владимир Путин предлагает не останавливаться.

«Предложил бы добавить к известным четырем свободам пятую: свободу знаний, которая реализовывалась бы на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и государственного управления», — сказал российский лидер.

То есть, буквально на глазах Евразийский союз выходит за рамки экономики. Общего у нас намного больше.