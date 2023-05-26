Мужчина надругался над десятилетней девочкой в подъезде дома в Москве

Сейчас правоохранительные органы внимательно изучают записи с камер видеонаблюдения.

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над малолетнем ребенком. Против него возбуждено уголовное дело. Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе ГСУ СК России по Москве, накануне обвиняемый совершил действия сексуального характера в отношении десятилетней девочки. Вопиющий инцидент произошел в подъезде жилого дома на юго-западе столицы. После надругательства вероятный педофил скрылся.

О происшествии девочка сообщила родителем, а те отправились в полицию. В ходе следственных мероприятий был установлен и задержан 54-летний гражданин. Сейчас в отношении мужчины проводится проверка, правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения.

К слову, недавно поймали еще одного подозреваемого в педофилии – 34-летнего Айдера Асанова из Якутска. Его обвиняют в изнасиловании ребенка в прямом эфире. По предварительной информации, он надругался над девочкой в чат-рулетке. Собеседник, который увидел на экране противоправные действия в отношении ребенка, записал фрагмент видео. В итоге история вызвала общественный резонанс. Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ детектива Максима Заболотного, установившего личность вероятного педофила.