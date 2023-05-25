Показывал гениталии: вскрылось новое преступление вероятного педофила из Якутии

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 25 0

Детектив Заболотный сообщил о другом преступлении подозреваемого в педофилии в Якутии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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Сыщик уверен, что пойманный мужчина и есть тот преступник, который изнасиловал ребенка в прямом эфире. Этому есть доказательства.

Частный детектив Максим Заболотный, благодаря которому была установлена личность вероятного педофила из Якутии, рассказал о поиске обвиняемого. По его словам, все началось с поста в социальной сети.

«Один из моих подписчиков прислал пост, что разыскивают человека, который в чат-рулетке сделал действия сексуального характера с ребенком, попросили установить его личность», — заявил Заболотный в беседе с 5-tv.ru.

После полученной информации детектив принялся изучать вопиющую историю: насколько она правдива и как вообще такое могло произойти. Когда сыщик понял, что дело серьезное, то принялся за поиски. Он сделал публикацию в социальных сетях и обратился за помощью к подписчикам. История произвела «колоссальный фурор». Позже детектив узнал о задержании подозреваемого.

Несмотря на то, что МВД пока не давало официальную информацию, Заболотный уверен — именно пойманный мужчина является тем, кого искали. Опознали не только его личность, но и квартиру, где происходили непотребства. Также обвиняемого и ранее задерживали из-за противоправных действий сексуального характера по отношению к детям.

«11 мая данный человек был задержан по аналогичному преступлению. Он звонил девочке и показывал свои гениталии на камеру мобильного телефона», — рассказал сыщик.

Детектив отметил, что именно общественный резонанс помог оперативно найти вероятного педофила. Сейчас с семьей пострадавшего ребенка работают юристы и адвокаты. Свою помощь они готовы предоставить совершенно бесплатно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие подробности раскрыл сосед о подозреваемом в педофилии в Якутии.

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