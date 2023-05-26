Вернула форму после трех детей: хирург показал бюст Костенко после «пластики»

Злопыхатели активно начали критиковать жену футболиста Тарасова за отсутствие груди после рождения трех детей.

Пластический хирург модели Анастасии Костенко опубликовал откровенные кадры предположительно груди жены футболиста Дмитрия Тарасова после операции. Об этом сообщает издание StarHit.

Звезда признавалась, что после грудного вскармливания ее бюст сильно изменился и уже не устраивал ее. Тогда она решила лечь под нож и провести операцию по увеличению груди.

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова уже делилась с подписчиками видео в купальнике после хирургического вмешательства. Но теперь в социальных сетях ее врача появился отдельный ролик, в котором пациентка стоит полуобнаженной, прикрыв лишь соски и родинку на животе.

Хирург не снимал лицо девушки, но в кадр попали губы и сережки, по которым журналисты и фанаты предположили, что на видео запечатлена именно она. Модель в будущем планирует подарить мужу еще одного наследника.

После рождения третьего ребенка Костенко не стала исключать грядущих пополнений в семье, поскольку Тарасов всегда мечтал окружить себя детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Костенко пытается оправдаться за неудачную пластику.

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