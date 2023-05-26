В Кремле заявили о достижении договоренностей на встрече Путина, Алиева и Пашиняна

На встрече президента России Владимира Путина с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым были достигнуты договоренности и даны поручения, чтобы вице-премьеры позднее собрались в Москве. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они будут договариваться по деталям. Есть общая точка зрения, есть понимание глав, как это решать. Точную дату подписание мирного договора нельзя пока спрогнозировать. Но в обозримой перспективе возможен выход на подписание», — уточнил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Путина, отношения между Россией и Азербайджаном строятся на принципах равноправия.