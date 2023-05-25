Путин: отношения РФ и Азербайджана строятся на принципах равноправия

Президент России Владимир Путин заявил о том, что отношения между Россией и Азербайджаном строятся на принципах равноправия.

«Российско-азербайджанские отношения, если говорить о двусторонней основе, находятся на высоком уровне поступательно. Также развиваются, причем на принципах равноправия, учета интересов друг друга и в соответствии с подписанной феврале 2022 года декларации о союзническом взаимодействии. И мы все этому очень рады», — заявил Путин.

Сегодня, 25 мая, Путин проводит встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Между Армений и Азербайджаном более 30 лет наблюдаются очень напряженные отношения из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Поэтому президент страны Владимир Путин пригласил глав двух государств на переговоры в Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Песков не стал делать прогнозов по встрече Путина с Пашиняном и Алиевым.