Путин: отношения РФ и Азербайджана строятся на принципах равноправия

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

По словам главы государства, отношения двух стран развиваются поступательно.

Путин: отношения РФ и Азербайджана строятся на принципах равноправия

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Президент России Владимир Путин заявил о том, что отношения между Россией и Азербайджаном строятся на принципах равноправия.

«Российско-азербайджанские отношения, если говорить о двусторонней основе, находятся на высоком уровне поступательно. Также развиваются, причем на принципах равноправия, учета интересов друг друга и в соответствии с подписанной феврале 2022 года декларации о союзническом взаимодействии. И мы все этому очень рады», — заявил Путин.

Сегодня, 25 мая, Путин проводит встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Между Армений и Азербайджаном более 30 лет наблюдаются очень напряженные отношения из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Поэтому президент страны Владимир Путин пригласил глав двух государств на переговоры в Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Песков не стал делать прогнозов по встрече Путина с Пашиняном и Алиевым.

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