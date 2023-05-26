Ожоги на 45% тела: московский повар чуть не сварился в собственном супе

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 379 0

Повар в Москве получил ожоги 45% тела из-за упавшей на него кастрюли с кипящим супом

Ожоги на 45% тела: московский повар чуть не сварился в собственном супе

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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В отношении общественного заведения проводится проверка, хозяина вызвали на допрос.

Московский повар получил ожоги первой, второй и третьей степени из-за кипящего супа. Как стало известно 5-tv.ru, руки и ноги мужчины поражены на 45%.

Инцендент произошел в ТЦ Авиапарк, 20-летний работник общепита варил суп в гигантсткой кастрюле. Правда, координация парня оказалась куда хуже, чем кулинарные навыки. Когда пришел черед снятия блюда с огня, повар сделал неосторожное движение и опрокинул 150-литровую кастрюлю, после чего подскользнулся на кипящем обеде и угодил в адское варево.

Коллеги по цеху оперативно вызвали скорую. Сейчас молодой повар в больнице. Правоохранительные органы проводят проверку заведения, хозяин был вызван на допрос.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как мужчина получил ожоги при пожаре в магазине моторных масел на рынке Геленджика.

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