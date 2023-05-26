Корабль «Иван Хурс» зашел в Севастопольскую бухту после неудачной атаки ВСУ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 55 0

Боевики ранее попытались напасть на судно с помощью трех беспилотных катеров.

Корабль «Иван Хурс» зашел в Севастопольскую бухту после неудачной атаки ВСУ

Фото: Telegram / kchf.ru

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Средний разведывательный корабль «Иван Хурс» зашел в Севастопольскую бухту. Об этом сообщает Черноморский флот.

До этого ВСУ попытались атаковать корабль с помощью трех беспилотных катеров. Все три были уничтожены. Тем не менее «Иван Хурс» продолжил выполнение своих задач по обеспечению безопасности работы нитей трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», которые пролегают в экономической зоне Турции.

«Иван Хурс» — разведывательный корабль, который несколько лет назад вошел в состав Черноморского флота России. Предназначен для обеспечения связи, управления флотом, решения разведывательных задач.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ пытались атаковать корабль «Иван Хурс» с помощью беспилотных катеров.

Корабль «Иван Хурс» зашел в Севастопольскую бухту после неудачной атаки ВСУ

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Telegram / kchf.ru

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Telegram / kchf.ru

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