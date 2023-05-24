ВСУ пытались атаковать корабль «Иван Хурс» с помощью беспилотных катеров

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 70 0

Беспилотники противника были уничтожены в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Северный поток

В Минобороны сообщили, что украинская сторона предприняла попытку атаковать корабль «Иван Хурс» Черноморского флота с помощью трех беспилотных быстропроходных катеров. Российские вооруженные силы предотвратили нападение противника.

Уточняется, что вражеские судна пытались атаковать черноморский корабль в ранним утром, в 5:30 по московскому времени. Все три беспилотных катера ВСУ были ликвидированы, отметили в МО.

«Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор», — прокомментировал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В военном министерстве добавили, что «Иван Хурс» продолжил выполнение своих задач по обеспечению безопасности работы нитей трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», которые пролегают в экономической зоне Турции.

В сообщении отмечается, что ВС РФ смогли вовремя предотвратить вражеское нападение из-за бдительности после происшествий на «Северных потоках». Российские газопроводы были взорваны ночью 26 сентября.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Севастополе начались учебные стрельбы.

Тема:
Спецоперация
24 мая
Семьям погибших в спецоперации сотрудников МЧС выплатят по пять миллионов рублей
24 мая
Министр обороны Великобритании Уоллес прибыл с «тайным» визитом в Киев
24 мая
Плохие новости: как США отреагировали на украинскую ДРГ в Белгородской области
24 мая
МИД РФ: Запад создал на Украине идеальные условия для испытания вооружений
24 мая
В Кремле объяснили невозможность «заморозки» конфликта на Украине
24 мая
Надежные помощники: как дроны помогают уничтожать позиции ВСУ под Лисичанском
24 мая
Российский С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в автоматическом режиме
24 мая
Не оставили врагу ни одного шанса: лучшее видео из зоны СВО за день
24 мая
«Большие клубы дыма»: в Белгороде с БПЛА сбросили взрывное устройство на дорогу
23 мая
Действовать быстро: как украинских боевиков выдавили из Белгородской области
+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.97
-0.20 86.20
-0.35
Лакомка или стаканчик: какое вы мороженое по знаку зодиака

Последние новости

19:01
«Путь его судят»: бабушка изнасилованной девочки раскрыла правду о подозреваемом
18:59
Путин внес в Госдуму проект о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю
18:57
Годный лайфхак: когда дешевле покупать авиабилеты в интернете
18:55
Это большая трагедия: как смерть Петра Кучеренко может отразиться на его сыне
18:40
Вопрос выживания: почему Украина пытается сохранить транзит нефти и газа из РФ 
18:28
Подозреваемый в изнасиловании ребенка в прямом эфире житель Якутии задержан

Сейчас читают

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу
В Российском союзе туриндустрии объяснили, как сэкономить на путешествии
Кому выгодна смерть Залужного и зачем его было «прятаться»?
«Думала, пролетит — не получилось»: блогеры о Блиновской, Митрошиной, Лерчек

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023