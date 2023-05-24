ВСУ пытались атаковать корабль «Иван Хурс» с помощью беспилотных катеров
Беспилотники противника были уничтожены в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi; 5-tv.ru
В Минобороны сообщили, что украинская сторона предприняла попытку атаковать корабль «Иван Хурс» Черноморского флота с помощью трех беспилотных быстропроходных катеров. Российские вооруженные силы предотвратили нападение противника.
Уточняется, что вражеские судна пытались атаковать черноморский корабль в ранним утром, в 5:30 по московскому времени. Все три беспилотных катера ВСУ были ликвидированы, отметили в МО.
«Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор», — прокомментировал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В военном министерстве добавили, что «Иван Хурс» продолжил выполнение своих задач по обеспечению безопасности работы нитей трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», которые пролегают в экономической зоне Турции.
В сообщении отмечается, что ВС РФ смогли вовремя предотвратить вражеское нападение из-за бдительности после происшествий на «Северных потоках». Российские газопроводы были взорваны ночью 26 сентября.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Севастополе начались учебные стрельбы.
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