Снайперскую винтовку Чукавина приняли на вооружение российской армии

Винтовку Чукавина приняли на вооружение российской армии на смену винтовке Драгунова, которую использовали с 1963 года. Бойцы уже положительно отозвались об эксплуатации нового оружия, заявил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Хотя, конечно же, любое оружие требует качественной отработки уже после того, как оно будет запущено в серию, потому что в эксплуатации вылезает миллион вопросов», — отметил он.

Снайперская винтовка нового поколения весом 4,6 килограмма должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до одного километра. Ее создали под отечественный патрон и патрон НАТО.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что концерн «Калашников» создал дивизион собственных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и в несколько раз наращивает производство собственных дронов.