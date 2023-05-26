Икону «Троица» выставят в храме Христа Спасителя на две недели

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Несмотря на возражения искусствоведов, она будет возвращена церкви.

Икону «Троица» выставят в храме Христа Спасителя на две недели

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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История с иконой «Троица» Андрея Рублева все еще продолжается. Теперь стало известно о том, что она, все-таки, будет выставлена 4 июня в храме Христа Спасителя. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.

В течение двух недель икона будет экспонироваться и только потом отправится на реставрацию.

«Икона „Святая Троица“ Андрея Рублева будет доставлена в храм Христа Спасителя в Москве для участия в торжественных богослужениях и поклонения верующими на православный праздник Троицы 4 июня и в течение последующих двух недель», — говорится в сообщении.

До этого РПЦ планировали выставить данную икону в храме Христа Спасителя на православный праздник Троицы. Однако в Третьяковской галерее выступили с возражениями из-за того, что такое перемещение могло нанести вред произведению.

Между тем в пятницу, 15 мая, стало известно, что икона «Троица» вернулась в церковь. Решение о возращении образа было принято президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как икону «Троица» отреставрируют после перемещения в храм Христа Спасителя.

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