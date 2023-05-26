Песков: икону «Троица» отреставрируют после перемещения в храм Христа Спасителя

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Картиной займется группа специалистов.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Лыскин; 5-tv.ru

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Знаменитая картина Андрея Рублева «Троица» будет перемещена из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя по согласованной схеме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге журналистам.

«Решение о ее дальнейшей реставрации будет принимать группа специалистов», — заявил Песков.

РПЦ планировали выставить данную икону в храме Христа Спасителя на православный праздник Троицы. Однако в Третьяковской галерее выступили с возражениями из-за того, что такое перемещение могло нанести вред произведению.

Между тем в пятницу, 15 мая, стало известно, что икона «Троица» вернулась в церковь. Решение о возращении образа было принято президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие тайны зашифрованы в знаменитой иконе «Троица».

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