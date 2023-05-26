ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ
Заданные цели были поражены. Каких еще успехов достигла российская армия за сутки в зоне спецоперации?
Фото: www.globallookpress.com / facebook.com/mod.mil.rus/
Российские военные ночью нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, все цели были поражены.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4341 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9302 танка и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4908 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10464 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что винтовку Чукавина приняли на вооружение российской армии на смену винтовке Драгунова, которую использовали с 1963 года.
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