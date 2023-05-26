ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 92 0

Заданные цели были поражены. Каких еще успехов достигла российская армия за сутки в зоне спецоперации?

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / facebook.com/mod.mil.rus/

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российские военные ночью нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, все цели были поражены.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4341 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9302 танка и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4908 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10464 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что винтовку Чукавина приняли на вооружение российской армии на смену винтовке Драгунова, которую использовали с 1963 года.

Тема:
Спецоперация
26 мая
Игорь Угольников: «Мы должны вместе консолидироваться всей нашей нацией»
26 мая
Уволился с престижной работы: кто идет добровольцами в зону СВО
26 мая
Громят противника: как работают экипажи танков Т-90 в зоне СВО
26 мая
Олаф Шольц хочет поговорить с Путиным насчет Украины
26 мая
Росгвардия освободила из украинского плена трех российских военных
26 мая
И речи быть не может: Шольц о заморозке конфликта на Украине
26 мая
Ураганный залп: лучшее видео из зоны СВО за день
26 мая
В США усомнились в возможности Киева скоро вернуть утраченные территории
25 мая
Противник пытается огрызаться: как работает артиллерия армии России в зоне СВО
25 мая
Цели ликвидированы: артиллерия ВС РФ наказала боевиков ВСУ за преступления
+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
79.98
0.01 85.88
-0.32
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 мая по 4 и...

Последние новости

15:12
Будет мстить: чем недовольна Мария Баталова после вынесения приговора Дрожжиной
15:10
Пострадали пассажиры: автоледи опасно подрезала автобус в Красноярске
15:04
Минобороны РФ сообщило о перехвате двух ракет Storm Shadow в зоне СВО
15:01
Игорь Угольников: «Мы должны вместе консолидироваться всей нашей нацией»
14:50
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ
14:49
Известный писатель четыре дня лежал мертвым в квартире в Москве, пока не смутил соседей

Сейчас читают

С хлеба на квас перебивается: скромница Погребняк выживает на полтора миллиона в месяц
Суд вынес приговор Дрожжиной и Цивину по делу о хищении имущества у семьи Баталова
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни
«Не нужно пытаться играть с жизнью»: SHAMAN о вере в судьбу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023