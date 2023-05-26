ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ

Российские военные ночью нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, все цели были поражены.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4341 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9302 танка и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4908 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10464 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что винтовку Чукавина приняли на вооружение российской армии на смену винтовке Драгунова, которую использовали с 1963 года.