Минобороны РФ сообщило о перехвате двух ракет Storm Shadow в зоне СВО

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Также были сбиты десять реактивных снарядов системы залпового огня. Что еще произошло на Украине за ночь?

Минобороны РФ сообщило о перехвате двух ракет Storm Shadow в зоне СВО

Фото: Reuters / Reuters Photographer

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За прошедшие сутки силами российской армии были перехвачены две крылатые ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Storm Shadow. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, средствами противовоздушной обороны также были перехвачены: оперативно тактическая ракета «Гром-2» и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

«За сутки уничтожены двадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Золотаревка, Николаевка Луганской народной республики, Артемовск Донецкой народной республики, Голая Пристань, Великая Лепетиха Херсонской области, Комсомольское и Токмак Запорожской области», — заявил Конашенков.

Российская спецоперация по защите Донбасса по решению Владимира Путина продолжается с 24 февраля 2022 года. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ. Атаки жилых районов грозили гуманитарной катастрофой.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ.

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