Роспотребнадзор изъял из оборота американскую лапшу с ГМО

Что выявили специалисты? Чем опасен оказался продукт?
Фото: www.globallookpress.com
Роспотребнадзор отреагировал на обращение с просьбой запретить продажу в стране американской лапши Nissin из-за содержания в ней генно-модифицированной сои.
В пресс-службе ведомства уточнили, что специалисты предприняли все необходимые меры по мониторингу этого товара не полках магазинов и маркетплейсах для изъятия из оборота.
Известно, что в России с 2016 года ГМО находятся под строгим контролем. Выращивать их на территории страны запрещено. Но ввозить и реализовывать можно. При этом продавец обязан предупреждать покупателей, иначе грозят грозят крупные штрафы — до полумиллиона рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что продажа грудного молока в одном из кофе в Перми является незаконной. Такой вердикт вынесло управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.
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