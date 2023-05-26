Роспотребнадзор изъял из оборота американскую лапшу с ГМО

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 34 0

Что выявили специалисты? Чем опасен оказался продукт?

Роспотребнадзор изъял из оборота американскую лапшу с ГМО

Фото: www.globallookpress.com

Читайте нас в: Дзен Новости

Роспотребнадзор отреагировал на обращение с просьбой запретить продажу в стране американской лапши Nissin из-за содержания в ней генно-модифицированной сои.

В пресс-службе ведомства уточнили, что специалисты предприняли все необходимые меры по мониторингу этого товара не полках магазинов и маркетплейсах для изъятия из оборота.

Известно, что в России с 2016 года ГМО находятся под строгим контролем. Выращивать их на территории страны запрещено. Но ввозить и реализовывать можно. При этом продавец обязан предупреждать покупателей, иначе грозят грозят крупные штрафы — до полумиллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продажа грудного молока в одном из кофе в Перми является незаконной. Такой вердикт вынесло управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
79.98
0.01 85.88
-0.32
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 мая по 4 и...

Последние новости

18:18
«Ничего особенного»: Памфилова раскрыла причины своей госпитализации
18:03
Без огонька: прогноз Таро на неделю с 29 мая по 4 июня
17:59
Путин предложил декриминализовать некоторые экономические преступления
17:54
«Подумайте, прежде чем совать нос»: Сати Казанова о личных вопросах от фанатов
17:48
Польша запретит грузовикам с российскими номерами пересекать границу
17:38
Лавров поблагодарил Пекин за взвешенную позицию по Украине

Сейчас читают

С хлеба на квас перебивается: скромница Погребняк выживает на полтора миллиона в месяц
Игорь Угольников: «Мы должны вместе консолидироваться всей нашей нацией»
Будет мстить: чем недовольна Мария Баталова после вынесения приговора Дрожжиной
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023