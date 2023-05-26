Уважаемая Маргарита Сергеевна: Дептранс Москвы сделал замечание Дакоте за самокат

Радостная певица опубликовала в соцсетях ролик со своей свадебной поездкой в МФЦ. Ее перфоманс не прошел мимо чиновников.

Российскую певицу Риту Дакоту попросили научиться ездить на самокате, после того как она опубликовала в соцсетях видео своей свадебной поездки в МФЦ. Автором обращения к знаменитости выступила глава пресс-службы Департамента транспорта Москвы Елена Темникова.

Рита Дакота и ее избранник Федор Белогай узаконили отношения 24 мая. Пара сняла на видео, как приехала на регистрацию брака в МФЦ в спортивных костюмах и на самокате. Правда, почему-то на одном.

«Уважаемая Маргарита Сергеевна, ездить вдвоем на одном самокате запрещено по правилам ПДД. Даже в такой торжественный день. В первую очередь это забота о вашем здоровье и безопасности: при перевесе управлять самокатом намного сложнее; при падении вдвоем травмы могут быть серьезнее», — отреагировала на видео певицы Елена Темникова.

По ее словам, штраф за езду на самокате вдвоем составляет 800 рублей. Хотя это не главное, добавила чиновница. Важнее, что Рита Дакота — лидер мнений. Поэтому должна следить за тем, какой пример подает своим поклонникам.

«Надеемся, что в будущем вы со своим супругом будете арендовать самокаты по отдельности», — написала представительница Дептранса в своем Telegram-канале.

В заключение она призвала Риту Дакоту ознакомиться с правилами аренды самокатов. А еще предложила бесплатно посетить мероприятие, на котором подробнее о них рассказывают инструкторы.

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