Свадьба по-московски: Рита Дакота приехала в ЗАГС на самокате

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Рита Дакота вышла замуж за своего возлюбленного и приехала в ЗАГС на самокате

Свадьба по-московски: Рита Дакота приехала в ЗАГС на самокате

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Артистка призналась, что сегодня — самый радостный день в ее жизни.

Певица Рита Дакота сегодня выходит замуж за своего возлюбленного Федора Белогая. Об этом она сообщила в своем личном блоге.

«Все верно. Сегодня мы пойдем и распишемся в МФЦ. Какой радостный день», — написала артистка.

Знаменитость прибыла в ЗАГС на электрическом самокате и предстала в очень неожиданном образе: спортивном костюме, но с фатой. К слову, она уже не раз заявляла, что никакой пышной свадьбы не будет, поэтому молодожены просто расшишутся в столичном ЗАГСе.

Рита Дакота в свадебном наряде у ЗАГСаРита Дакота в свадебном наряде у ЗАГСа. Instagram* / ritadakota

К такому решению пара пришла из-за того, что и у Риты, и у Федора уже были большие свадьбы, поэтому необходимости устраивать второе такое торжество супруги не планируют. К тому же, они оба поняли, что такая шумиха совсем не для них. Иногда между собой они шутят, что возьмут самых близких друзей и поедут в доме на колесах через всю Америку. Ну или устроят серферскую вечеринку на Гавайях.

Дакота впервые вышла замуж за коллегу Влада Соколовского. В семье родилась дочка Мия. Но отношения закончились из-за многочисленных измен мужчины. О них артистка узнала, когда наследнице было лишь девять месяцев.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Рита Дакота заговорила о предстоящей свадьбе.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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