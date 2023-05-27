На Украине раскрыли причину исчезновения Залужного после слухов о ранении

Проблемы у главкома ВСУ начались после одного из последних интервью. В нем он высказался о главе российского Генштаба Валерии Герасимове.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике из-за разногласий с президентом Владимиром Зеленским по поводу контрнаступления. Об этом сообщил Олег Соскин — бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы.

«Есть проблема между Залужным и Зеленским. <…> То, что Залужный отсутствовал в информационном пространстве достаточно длительное время, свидетельствует о том, что есть какой-то вопрос или о характере наступления, или о времени, или о направлениях», — заявил Соскин в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

По словам экс-советника, проблемы у главнокомандующего начались после одного из интервью. Многим не понравилось, что Валерий Залужный признал военный талант главы российского Генштаба Валерия Герасимова. Критика в адрес украинского главкома начала звучать как в Киеве, так и в столицах западных стран.

«Но убрать Залужного тоже не могут. Последние социологические исследования показывают, что на первом месте там Зеленский, а на втором — Залужный <…> То есть две фигуры реальных», — отметил Соскин.

Несколькими днями в прессе появились сообщения о том, что Валерий Залужный получил тяжелое ранение под Херсоном. Уточнялось, что это произошло в начале мая при ракетном ударе по командному пункту в районе села Посад-Покровское.

После этого появились слухи о том, что Залужному сделали трепанацию черепа. Его длительное отсутствие объяснялось тем, что он проходит реабилитацию. Другие источники уверяли, что главком ВСУ погиб.

Минувшим днем, 25 мая, Минобороны Украины опубликовало видео с Валерием Залужным. На кадрах тот сидел в кресле, следов ранения видно не было. Однако когда именно сняли этот ролик — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о ранении Валерия Залужного.