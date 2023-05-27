Не забыл о наследнице: Харламов увиделся с дочкой после ее переезда

Даже после развода с актрисой Кристиной Асмус юморист не забыл об ответственности за воспитание наследницы и принимает активное участие в жизни девочки.

Юморист Гарик Харламов впервые после переезда бывшей жены Кристины Асмус из его дома встретился с наследницей. В социальной сети он опубликовал забавное видео, на котором показал талант дочери Анастасии.

На кадрах девочка распевала хит панк-группы «Король и шут», сидя вместе со звездным папой в машине. Юморист одобрил вокальные способности дочери, а интернет-пользователи были удивлены, как сильно выросла Анастасия и как похожа на Асмус.

Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году, стали родителями в 2014-м, а еще через шесть лет развелись. Бывшие супруги благополучно уживались несколько лет в одном доме на разных этажах. При этом с ними жила мама Харламова и его новая пассия — актриса Катерина Ковальчук. Но весной Асмус сообщила о переезде от экс-мужа. Сейчас она благоустраивает новое жилище, которое по слухам она приобрела в кредит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем Кристина Асмус страстно поцеловалась и тем самым подтвердила новые отношения.

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