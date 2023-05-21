Асмус страстным поцелуем с возлюбленным рассекретила отношения: «Это все пиар»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 121 0

Асмус страстно поцеловала Евдокимова и рассекретила отношения

Асмус страстным поцелуем с возлюбленным рассекретила отношения: «Это все пиар»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Актрису неоднократно ловили в компании коллеги. Но она продолжала упорно молчать. Теперь же правду вскрыла, но сделала это в шутливой форме.

Актриса Кристина Асмус рассекретила отношения с коллегой Романом Евдокимовым. В социальной сети она опубликовала фото, на котором страстно целовала возлюбленного.

«Не обращайте внимание. Это все пиар. Пиар нашего спектакля», — в шутливой форме прокомментировала кадр актриса.

Известно, что пара встречается уже больше года. Все это время отношения они не афишировали. Хотя актеров неоднократно ловили на том, что время они проводят вместе. Так случилось и в новогоднюю ночь. Евдокимов опубликовал фото из апартаментов в Дубае, на котором внимательные фанаты увидели в окне отражение Асмус. После этого пара отправилась в Египет.

При этом Кристина до мая продолжала жить в одном доме с бывшим мужем Гариком Харламовым. Знаменитость хотела поделить имущество, ведь бывший возлюбленный после развода так и не согласился купить ей и дочери отдельную квартиру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристина Асмус оправдалась за ужасный поцелуй с Павлом Деревянко.

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