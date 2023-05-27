Ненатуральная красота: жена Джигана обманула подписчиков «реальным» лицом

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Жена Джигана обманула подписчиков заявлением о натуральной красоте

Ненатуральная красота: жена Джигана обманула подписчиков «реальным» лицом

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Оксана Самойлова не перестает хвастаться идеальной внешностью. Но в чем подвох?

Жена рэпера Джигана обманула своих подписчиков в социальных сетях. Оксана Самойлова опубликовала видео, в котором заявила, что не пользуется фильтрами уже два года.

Однако внимательные пользователи обратили внимание, что девушка их вводит их в заблуждение. В верхнем углу экрана можно заметить фильтр Perfect, улучшающий внешность человека в кадре.

Самая Натуральная Красота: Оксана Самойлова Обманывала Подписчиков В Социальных СетяхСамая Натуральная Красота: Оксана Самойлова Обманывала Подписчиков В Социальных Сетях. Instagram* / samoylovaoxana

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джиган сидит на «жесточайшей» диете. Оксана Самойлова призналась, что дочь артиста не хочет, чтобы тот становился худым. Однако сама модель довольна, что ее избранник занялся собой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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