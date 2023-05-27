Звал во все фильмы и бросил: почему распался союз Хелен Бонэм Картер и Тима Бертона

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 25 0

Союз эксцентричной актрисы и чудаковатого режиссера считался в Голливуде одним из самых ярких и органичных. Однако их гостевой брак внезапно рухнул после 13 лет жизни. Что же стало причиной?

Звал во все фильмы и бросил: почему распался союз Хелен Бонэм Картер и Тима Бертона

Фото: www.globallookpress.com / Leonard Ortiz

Голливудская актриса Хелена Бонэм Картер отпраздновала 57-летие. По случаю ее дня рождения 5-tv.ru решил вспомнить историю любви артистки и режиссера Тима Бертона. Они считались одной из самых ярких и неоднозначных пар на Западе, но внезапно для всех расстались после 13 лет совместной жизни.

Сразу стала музой

Картер и Бертон познакомились во время съемок фильма «Планета обезьян» в 2001 году. Режиссер сразу же влюбился в артистку — она оказалась именно той девушкой, которую он мечтал встретить, но уже отчаялся найти.

Хелена сочетала в себе бунтарский нрав, выражавшийся в эксцентричных поступках и необычной внешности, с аристократическими повадками. Еще бы: ее прадед был лордом и даже премьер-министром Великобритании, а бабушка — баронессой.

Роман развивался очень бурно. Картер сразу же стала музой Бертона. Он активно приглашал ее сниматься в свои фильмы. Артистку можно увидеть в лентах «Чарли и шоколадная фабрика», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Алиса в стране чудес» и «Мрачные тени».

Любовь по соседству

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А еще Тим купил себе особняк рядом с домом возлюбленной. Правда, жить под одной крышей они так и не стали — просто снесли одну из стен, когда у пары родился сын.

«Направо — моя половина. Это царство будуаров в стиле Прованса. Налево — половина Тима. Это страна ужасов», — описывала свой быт актриса.

Позже в этом гостевом браке родилась дочь. Пусть пара не узаконила отношения и жила в непривычном формате, их союз считался очень крепким. Картер и Бертона даже называли идеальной парой, хоть и немного сумасшедшей.

Неожиданный разрыв

Внезапно для всех в 2014 году кинематографисты объявили о расставании. Пресс-секретарь Картер сказал, что она сохранила хорошие отношения с Бертоном. Решение о разрыве он назвал обоюдным.

«Также они договорились о совместной опеке над детьми. Просим вас уважать их частную жизнь в этот момент», — обратился тогда к прессе представитель артистки.

О причинах расставания до сих пор остается только догадываться. Источник британского таблоида Daily Mail отмечал, что во всем виноват «кризис среднего возраста Тима». Также ходили слухи об изменах со стороны режиссера, на которые Хелене надоело закрывать глаза.

В феврале этого года СМИ сообщили, что Тим Бертон закрутил роман с Моникой Беллуччи. Их даже застали целующимися. О личной жизни Хелены Бонэм Картер известно меньше — в 2019 году писали, что она встречается с молодым писателем Раем Дагом Холмбоем.

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