Тим Бертон назвал Disney ужасным цирком и отказался от работы: «Мне нужно бежать!»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 87

Знаменитый режиссер не вынес того ада, который устроили за границей с новыми ценностями. Даже творческие натуры не готовы к столь критичным переменам.

Тим Бертон назвал Disney ужасным цирком и отказался от работы: «Мне нужно бежать!»

Фото: www.globallookpress.com / Atilano Garcia

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Выдающийся голливудский режиссер Тим Бертон отказался от сотрудничества со студией Disney, назвав организацию работы в ней «ужасным цирком». Мастер своего дела не понимает, как работать в новых реалиях, если повсюду запреты и ограничения, пишет Deadline.

«Работая над „Дамбо“ я понял, что мои дни в Disney подошли к концу. Я осознал, что я и был Дамбо, который работал в этом огромном ужасном цирке, и мне нужно было бежать. Этот фильм в некотором роде является автобиографией», — подчеркнул Бертон в рамках пресс-конференции, прошедшей на кинофестивале братьев Люмьер.

Режиссера расстраивает то, что самому процессу изготовления фильмов Disney уделяет не так много времени, как сторонним делам. Так, например, вместо уникальных продуктов компания решила сосредоточиться на историях Marvel. Содержание их вызывает большие вопросы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что продуктами Disney недовольны не только на родине, но и в России. Компанию часто критикуют за нестандартные мультфильмы с пропагандой нетрадиционных отношений, которые по факту вообще запрещено показывать.

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