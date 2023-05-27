Из режиссера в писатели: Квентин Тарантино меняет профессию

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 30 0

Квентин Тарантино поделился планами стать писателем

Из режиссера в писатели: Квентин Тарантино меняет профессию

Фото: www.globallookpress.com / Rocco Spaziani

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Окончательно уходить из киноиндустрии звезда не планирует.

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино поделился своими планами. После того как закончит работать над своим последним фильмом «Кинокритик», постановщик хочет стать писателем. Об этом он рассказал в интервью для Deadline.

При этом, полностью уходить из индустрии кинематографа он не планирует. Тарантино не исключил, что может снова заняться созданием сериала или короткометражного фильма. Но сейчас 60-летний кинорежиссер заинтересован в том, чтобы написать книгу или поставить пьесу.

Квентин уже пробовал себя в такой роли, когда написал роман «Однажды в Голливуде», опубликованный в 2021 году. Книга — это не только новеллизация одноименного фильма, но и расширенное дополнение. Кроме того, творческий метод Тарантино строился на восприятии фильма как своеобразного текста, замкнутой системы знаков. Именно поэтому там есть игры с шифрами, прямые и косвенные цитаты, а также метакомментарии. Такое кино без проблем может быть конвертировано в книгу.

Поэтому, если американский режиссер решит стать писателем, то всего лишь поменяет форму записи, но суть останется прежней.

Последняя работа Тарантино — фильм «Кинокритик». Он посвящен критику, пишущему рецензии для порножурналов. Премьера должна состояться в 2024.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тарантино раскритиковали за частое употребление в его фильме слова «ниггер».

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