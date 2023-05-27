В Орловской области высадили многовековые дубы для создания «Аллеи героев»

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 29 0

В мероприятии принял участие олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин и другие известные россияне.

Фото, видео: Благотворительный Фонд «Живая память»

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Мероприятие в честь открытия «Аллеи героев» состоялось в селе Кривцово-Плота Орловской области. В рамках него в местном парке Победы высадили 14 многовековых дубов при участии известных в регионе людей. В скором времени ожидается высадка еще полутора тысяч деревьев.

Инициаторами создания «Аллеи героев» в селе выступили председатель попечительского совета по комплексному развитию Кривцово-Плота Анатолий Якунин и председатель фонда «Живая память» Василий Залуцкий.

В мероприятии также приняли участие олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин, олимпийский чемпион по дзюдо Николай Солодухин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон и жители села.

В Орловской области высадили многовековые дубы для создания «Аллеи героев»

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Благотворительный Фонд «Живая память»

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Благотворительный Фонд «Живая память»

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Благотворительный Фонд «Живая память»

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Благотворительный Фонд «Живая память»

Само открытие «Аллеи героев» прошло в рамках всероссийского патриотического проекта «Живая память поколений». Его цель — основание в населенных пунктах страны аллей в честь героев России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Симферополе на месте нацистского лагеря открыли мемориальный сквер.

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