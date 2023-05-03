В Симферополе на месте нацистского лагеря открыли мемориальный сквер

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В городе увековечили память узников концлагеря «Картофельный городок».

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Мальгавко; 5-tv.ru

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В Симферополе чтят подвиги героев. На месте бывшего нацистского лагеря «Картофельный городок» открыли мемориальный сквер. На церемонию пришли сотни горожан. Жители возложили цветы к памятному знаку.

Мемориальный комплекс — это взорванный барак с колючей проволокой. В центре стоит аллея с фотографиями из концлагерей и свидетельствами узников.

«То, что я вижу, это потрясает меня. Очень потрясает. Потому что я сюда приходила каждый год к мемориалу. Тут был небольшой памятник, и мы возлагали всегда цветы с моей приятельницей. Она историк была. И она мне показала, где этот лагерь, и мы каждый год ходили возлагали цветы здесь», — рассказала жительница Симферополя Валентина Колесниченко.

Нацистский лагерь фашисты открыли на территории бывшего овощехранилища. «Картофельный городок» функционировал в годы оккупации полуострова — с начала войны и до 1944 года. Оттуда пленников отправляли в другие концлагеря или на работы в Германию.

В подвалах здания находились военнопленные, а в бывших складах жили дети, старики и женщины. Всего через «Картофельный городок» прошли более 150 тысяч человек.

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