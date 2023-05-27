Военные, уничтожившие катера при атаке на «Иван Хурс», представлены к наградам

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 38 0

Моряки своевременно обнаружили вражеские объекты, не дав противнику совершить задуманную провокацию.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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К боевым наградам представлены военнослужащие Черноморского флота, уничтожившие беспилотные катера, которые участвовали в террористической атаке на корабль «Иван Хурс». Об этом сообщили в Минобороны России.

Им вручили ордена «За морские заслуги» и медали Ушакова за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.

К наградам представлены старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров, старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман. Все они несли вахту по наблюдению за надводной обстановкой в районе выполнения задачи.

Они своевременно нашли БПЛА, которые приближались к российскому кораблю и по команде командира корабля уничтожили беспилотные катера ВСУ с помощью огня из штатного вооружения.

«Действия экипажа были уверенные, слаженные, экипаж показал очень хорошую выдержку. То, что мы проводили на занятиях и тренировках экипаж применил в реальном бою», — рассказал об операции капитан 3 ранга, командир СРЗК Иван Хурс Игорь Таран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что корабль «Иван Хурс» зашел в Севастопольскую бухту после неудачной атаки ВСУ.

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