Поручиться за жизнь главы киевского режима сейчас могут только его кураторы на Западе.

Президент Украины Владимир Зеленский подсказал Западу способ своего устранения, когда рассказал о своем оружии. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный политолог Олег Иванников.

«Я считаю, что, когда Зеленский обсуждал наличие у него короткоствольного огнестрельного оружия с одним из украинских журналистов, фактически подписал себе смертный приговор», — сказал он.

По мнению Иванникова, Западу для обсуждения прекращения боевых действий с Россией Зеленский не нужен. Поэтому считает, эксперт, возможна инсценировка, связанная с суицидом главы киевского режима. Он либо покончит с собой, либо его ликвидируют помощники из его же личного оружия, пояснил Иванников.

Политолог подчеркнул, что жизнь президента Украины зависит только от воли Запада. Между тем, Зеленский полностью дискредитировал себя заявлениями, граничащими с призывами к терроризму. Поручиться за его жизнь сейчас могут только его кураторы на Западе, от которых зависит, как долго он пробудет на Банковой, заключил Иванников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что слитые в сеть секретные материалы Пентагона содержали планы по ликвидации Владимира Зеленского в случае «непредвиденных обстоятельств».