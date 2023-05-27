Зеленского может убить одна вещь, которую он носит с собой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 4 538 0

Политолог Иванников предрек инсценировку суицида Зеленского Западом

Зеленского может убить одна вещь, которую он носит с собой

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Поручиться за жизнь главы киевского режима сейчас могут только его кураторы на Западе.

Президент Украины Владимир Зеленский подсказал Западу способ своего устранения, когда рассказал о своем оружии. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный политолог Олег Иванников.

«Я считаю, что, когда Зеленский обсуждал наличие у него короткоствольного огнестрельного оружия с одним из украинских журналистов, фактически подписал себе смертный приговор», — сказал он.

По мнению Иванникова, Западу для обсуждения прекращения боевых действий с Россией Зеленский не нужен. Поэтому считает, эксперт, возможна инсценировка, связанная с суицидом главы киевского режима. Он либо покончит с собой, либо его ликвидируют помощники из его же личного оружия, пояснил Иванников.

Политолог подчеркнул, что жизнь президента Украины зависит только от воли Запада. Между тем, Зеленский полностью дискредитировал себя заявлениями, граничащими с призывами к терроризму. Поручиться за его жизнь сейчас могут только его кураторы на Западе, от которых зависит, как долго он пробудет на Банковой, заключил Иванников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что слитые в сеть секретные материалы Пентагона содержали планы по ликвидации Владимира Зеленского в случае «непредвиденных обстоятельств».

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