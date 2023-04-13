«Выгодная фигура»: политолог оценил планы США по ликвидации Зеленского

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 54

Политолог Бредихин: возможные планы США по ликвидации Зеленского нереалистичны

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nathan Howard - Pool via CNP; Личный архив Антона Бредихина; Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Такой сценарий Штаты рассматривают якобы на случай «непредвиденных обстоятельств» в конфликте на Украине. Насколько реальны такие планы? И на что они могут повлиять?

В интернете продолжают всплывать все новые и новые секретные документы Пентагона, касающиеся конфликта на Украине. Так, появившиеся материалы содержали в себе в том числе планы США по ликвидации Владимира Зеленского в случае «непредвиденных обстоятельств». Насколько реален такой сценарий развития событий, оценил в беседе с 5-tv.ru политолог Антон Бредихин.

«Это весьма нереалистичная мысль и ликвидация (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского может привести к тому, что будет во главе Украины (главком ВСУ Валерий. — Прим. ред.) Залужный. Полностью американская марионетка. И, соответственно, с переменами слагаемых мало что изменится», — предположил эксперт.

По его словам, на изменение ситуации в Незалежной может повлиять лишь приход к власти фигуры, способной заняться вопросами перераспределения больших коррупционных потоков от военной помощи США и НАТО. В противном случае политолог призывает не верить новой информации из секретных документов.

«Наверное, здесь не стоит этому верить и говорить о том, что Зеленского должны ликвидировать. Он выгодная фигура, он нужен (Джо. — Прим. ред.) Байдену в ходе президентских выборов. Лишь после президентских выборов в США могут быть какие-то изменения», — заключил Антон Бредихин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что попавший в Сеть секретный документ описывает четыре сценария «дикой карты» (маловероятных, но крайне значимых событий. — Прим. ред.) на Украине.

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