Обе страны поставили одно условие, до совершения которого не намерены согласовывать очередные ограничения против России.

Греция и Венгрия отказались потакать Евросоюзу, который готовит 11-й пакет санкций против России, и не поддержали его. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на пять источников в дипломатических кругах. Тем самым Венгрия приобрела себе нового союзника.

Как отметили западные политики, Греция и Венгрия пытаются «вставить палки в колеса» остальным государствам ЕС из-за того, что Украина внесла их некоторые компании в санкционные списки. В Киеве такое решение объяснили якобы сотрудничеством организаций с Россией.

«Венгрия и Греция используют пакет санкций в качестве политического рычага, чтобы вывести свои компании из списка Украины», — отметил обозреватель в материале.

Теперь власти Венгрии и Греции ожидают, когда Украина исключит их компании из санкционного списка. До этого момента поддерживать 11-й пакет ограничений они не намерены. Вместе с тем обозреватель издания добавил, что отказ придерживаться одной политики создал напряженность во время встречи глав МИД стран Евросоюза.

Как недавно сообщала телеканалу ZDF глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в 11-м пакете санкций будут значиться более 90 компаний по всему миру, которые якобы пытаются обходить ограничения против России, среди них — восемь китайских.

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