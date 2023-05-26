Япония расширила санкционный список против России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Теперь список рестрикций пополнился 24 физическими лицами и 78 организациями.

Япония расширила санкционный список против России

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE

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Страна восходящего солнца расширила санкционный список против России, пополнив его 24 физическими лицами и 78 организациями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте МИД Японии.

Так, теперь под ограничения попали чиновники и прокуроры из новых российских регионов и представители командования ВС РФ. Также персональные санкции введены против журналистки Ольги Скабеевой, командира батальона «Спарта» Артема Жоги и гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова. Кроме того, вскоре будет невозможен экспорт товаров, которые «способствуют укреплению промышленной базы РФ».

Также предполагается запрет на экспорт для ряда организаций, в их числе Научно-производственное объединение имени Лавочкина и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ, фонд перспективных исследований, ПАО «КАМАЗ», компания «Мегафон», фонды «Сколково» и «Сколтеха».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие отрасли экономики в России самые перспективные.

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