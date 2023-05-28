В Румынии пройдут масштабные учения стран НАТО

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

В них будет задействовано десять тысяч солдат из 13 стран.

В Румынии пройдут масштабные учения стран НАТО

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Army

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В Румынии в понедельник, 29 мая, начнутся масштабные учения Saber Guardian-23, в которых примут участие десять тысяч солдат из 13 стран. Об этом сообщила пресс-службе министерства обороны страны.

«Примут участие около десяти тысяч солдат, из них более пяти тысяч румынских солдат с более чем 1,7 тысячи технических средств из нашей страны и 13 союзных и партнерских стран», — сказано в заявлении.

Участниками учений станут в том числе США, Болгария, Франция, Польша и Италия. Отмечается, что эти учения станут самыми крупными и сложными, что состоятся в текущем году. Так, в течение почти двух недель будут отработаны наземные движения в тактических рамках, форсирование водотоков, тактические учения с боевыми стрельбами и применением техники всех категорий войск, а также прыжки с парашютом и мероприятия, связанные с медицинской эвакуацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее муж наживаются на европейцах.

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