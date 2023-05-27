Вакцинная коррупция: как Урсула фон дер Ляйен и ее муж наживаются на европейцах

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

ЕК во главе с фон дер Ляйен заставляет страны ЕС покупать вакцины от COVID-19

Вакцинная коррупция: как Урсула фон дер Ляйен и ее муж наживаются на европейцах

Фото: www.globallookpress.com / Rainer_Droese, via www.imago-ima

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Тема:
Вакцина от COVID-19 Эпидемия коронавируса

Глава Еврокомиссии, пользуясь положением, «завалила» страны ЕС миллионами доз ненужных вакцин против коронавируса.

Европейские страны оказались втянуты в глобальную коррупционную схему с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ее супруга — генерального директора Pfizer Альберта Бурлы, а также, судя по всему, других крупных фармкомпаний и спецслужб США, которые сначала выпустили лабораторный вирус, а затем разогнали ковид-истерию. Об этом пишет EADaily.

В материале говорится, что фон дер Ляйен, используя свой пост, «завалила» восточноевропейские страны миллионами доз ненужных вакцин, лишив их права расторгать договора с компанией своего мужа.

Так, Еврокомиссия от имени стран ЕС согласовала с фармкомпаниями BioNTech и Pfizer условия будущих поставок вакцин против коронавируса. В новом договоре сокращено количество доз вакцин, которые получают государства-члены. При этом период, в течение которого они могут принимать дозы, продлен до четырех лет. До истечения срока действия соглашения гарантируется доступ к дополнительным дозам на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.

Однако известно, что та же Румыния к концу октября 2022 года использовала лишь половину ранее поставленных ей вакцин против коронавируса и хотела бы выйти из совместного контракта ЕС на закупку препаратов. Польша также заявляла о том, что больше не будет принимать вакцины против COVID-19 и отказывается платить за них.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что партия президента Украины Владимира Зеленского попала в коррупционный скандал.

Тема:
Вакцина от COVID-19
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