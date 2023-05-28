Возмущенные египтяне потребовали навсегда запретить сериал о Клеопатре

В Египте требуют запретить документальный сериал «Царица Клеопатра» от Netflix. Как пишет газета El-Watan, в генеральную прокуратуру поступила жалоба с соответствующим требованием.

Автором жалобы был советник по правовым вопросам министра культуры Египта Эссам Рефаат. Он отметил, что сериал искажает образ главного персонажа и показывает «историческую подделку» в лице Клеопатры. Кроме того, выход картины не согласовали с Минкультом и министерством по делам древностей Египта.

Так, 10 мая вышла в свет первая серия документального сериала, в котором роль Клеопатры исполнила темнокожая актриса из Великобритании Адель Джеймс. Жители Египта остались недовольны таким выбором и еще задолго до премьеры сериала раскритиковали его.

Египетскую правительницу первого века показали как царицу с африканскими корнями. Именно это не понравилось ни самим египтянам, ни археологам и ученым. Граждане страны возмутились, что создатели сериала пытаются переписать историю.

«Советник Эссам Рефаат в конце своего сообщения потребовал, чтобы фильм был снят с платформы Netflix и навсегда запрещен», — сообщается в материале.

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