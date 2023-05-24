Меган Маркл и принц Гарри снимут фильм о королевской жизни: будет жарко

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Алексей Панков
Алексей Панков 20 0

Меган Маркл и принц Гарри планируют снять полнометражный фильм о жизни в королевской семье

Меган Маркл и принц Гарри снимут фильм о королевской жизни: будет жарко

Фото: SASCHA STEINBACH / ТАСС

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Картина может выйти на стриминговом сервисе Netflix.

Меган Маркл и принц Гарри планируют снять новый полнометражный фильм о том, что происходит внутри королевской семьи. Об этом сообщило издание Mirror.

По данным СМИ, пара ведет переговоры о выпуске картины с Netflix. Основной акцент, как уточняется, будет сделан на вопросах организации быта.

На эту идею королевскую чету натолкнули новости о производстве фильма о печально известном интервью принца Эндрю с журналисткой Эмили Мейтлис.

Маркл и принц Гарри намерены дождаться общественной реакции на эту картину, а уже затем приниматься за свой фильм. Отмечается, что в истории их жизни есть много нюансов, которые, по мнению Netflix, до сих пор неизвестны общественности после документального фильма и книги принца.

Также, по слухам, супружеская пара осталась довольна их предыдущей работой со стриминговым сервисом.

«Нет сомнений, что они получат за это хорошую плату, что очень заманчиво. Меган действительно настаивает на том, чтобы контракт был подписан, в то время Гарри относится к этому более осторожно, но они увлечены этой идеей», — говорится в материале.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл появилась на церемонии вручения премии Ms. Foundation 2023 Women of Vision Awards в Нью-Йорке. Герцогиня Сассекская стала лауреатом премии «Женщина видения».

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