Посол Филиппин оценил возможность введения санкций против России

Посол Филиппин назвал маловероятным введение его страной санкций против России
Фото: www.globallookpress.com / Rouelle Umali
Филиппинское правительство стремится к нейтралитету в вопросах, касающихся украинского кризиса.
Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен оценил возможность введения страной антироссийских санкций. По его словам, тихоокеанское государство с меньшей долей вероятности введет ограничения против России, передает агентство РИА Новости.
«Я не думаю, что Филиппины присоединятся к санкциям Евросоюза против России», — прокомментировал Байлен.
Советник по национальной безопасности Филиппин Кларита Карлос сообщала, что страна занимает нейтральную позицию в проведении санкционной политики. Кроме того, отмечала она, Филиппины не поддерживают ни одну из сторон, участвующих в конфликте на Украине.
Ранее в Тбилиси оценили возможность введения санкций против РФ. Мэр города Каха Каладзе сравнил введение ограничений с «харакири». По его словам, это противоречит национальным интересам Грузии, а также может навредить населению.
Ранее 5-tv.ru писал, что Венгрия и Греция не поддержали 11-й пакет санкций ЕС против РФ.
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