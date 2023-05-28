«Нацистами были поляки»: Германия пытается сделать Варшаву виновной в Холокосте

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35 0

Историк Полак: Германия пытается сделать из поляков виновников Холокоста

«Нацистами были поляки»: Германия пытается сделать Варшаву виновной в Холокосте

Фото: www.globallookpress.com / Deutsche Fotothek

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Европа сознательно переписывает историю Великой Отечественной войны. Неужели немцы теперь пытаются избавиться от ответственности за содеянное?

Польский историк Войцех Полак заявил, что немцы пытаются сделать Варшаву виновной в Холокосте в глазах мировой общественности. Своими наблюдениями эксперт поделился в беседе с изданием wPolityce.

Полак обратил внимание на проведенную в Германском историческом институте лекцию, в которой студентам рассказали о роли поляков в геноциде евреев. По его словам, аудитории сообщили о прямой причастности Польши к преступлениям времен ВОВ. Спикеры сделали акцент на том, уточнил он, что концлагеря располагались, в основном, на территории Польши.

«Складывается впечатление, что этими нацистами были поляки. Немцам именно это и нужно, чтобы распространялись такие кошмарные, позорные и ложные концепции», — прокомментировал историк.

Эксперт отметил, что немцы уже давно предпринимают попытки «обелиться», и, как бы странно это не звучало, это уже начало приносить практические результаты. Он добавил, что низкий уровень исторического образования в прозападных странах часто закрепляет ложные стереотипы и ассоциации.

Ранее 5-писал, что президент Владимир Путин осудил попытки пересмотреть вклад России в победу над нацизмом.

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«Нацистами были поляки»: Германия пытается сделать Варшаву виновной в Холокосте

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