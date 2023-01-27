Путин осудил попытки пересмотреть вклад России в победу над нацизмом

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 17

Глава государства подчеркнул, что оправдать сотрудничество с нацистами нельзя ничем.

Путин осудил попытки пересмотреть вклад России в победу над нацизмом

Фото: © РИА Новости / Владимир Гребнев

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Россия скорбит о миллионах погибших во Второй мировой войне, евреях и представителях других наций. Об этом говорится в телеграмме президента Владимира Путина по случаю Дня памяти жертв Холокоста и 78-й годовщины освобождения Красной Армией узников концлагеря Освенцим.

«Тогда, в 1945 году, конец варварским планам нацистов положил, прежде всего, советский народ», — говорится в послании главы государства.

Путин подчеркнул, что любые попытки пересмотреть российский вклад в победу, означают оправдание нацистских преступлений.

«Забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий. Свидетельство тому — те преступления против мирных граждан, этнические чистки, карательные акции, которые организуют на Украине неонацисты», — пояснил Верховный главнокомандующий.

По словам президента, сейчас с этим злом борются российские военные. До этого Владимир Путин заявлял, что попытки возродить нацизм были всегда, однако ничто не может оправдать сотрудничество с нацистами, которое сегодня хотят прикрыть борьбой за суверенитет. Кроме того, глава РФ говорил о том, что на Украине неонацистов приравнивают к национальным героям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заявил Путин про украинские фейки.

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