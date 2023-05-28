Reuters: КНДР огородилась стеной от РФ и Китая за время пандемии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Северная Корея стремилась сократить число, так называемых, перебежчиков. Удалось ли Пхеньяну стабилизировать ситуацию?

Reuters: КНДР огородилась стеной от РФ и Китая за время пандемии

Фото: www.globallookpress.com / Chris Jung

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Северная Корея успела усилить границу с Россией и Китаем за год пандемии COVID-19. Страна возвела сотни модернизированных заграждений, образовавших настоящую стену, для защиты от перебежчиков и контрабандистов, передает агентство Reuters.

В материале отмечается, что границы КНДР были осознано закрыты в 2020 году. Как рассказали авторы, стана стремились сократить поток граждан, который пытаются нелегально покинуть территории Северной Кореи. В этом контексте ситуация в мире сыграла на руку правительству КНДР.

Пхеньян всего за год пандемийного периода отделился от РФ и КНР пограничной стеной и усилил зону охранными пунктами. Это подтверждают данные спутников, которые предоставили снимки местности.

Согласно официальным данным, КНДР ежегодно и планомерно усиливает защиту пограничных территорий. В период с 2019-го по 2022 год число перебежчиков из государства в Южную Корею сократилось с 1047 человек до 67.

Ранее 5-tv.ru писал, что КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием в ответ на провокации.

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