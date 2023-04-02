КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием в ответ на провокации

|
Рита Миронова
Рита Миронова 24

ЦТАК: КНДР в ответ на провокации пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием

КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием в ответ на провокации

Фото: REUTERS / KCNA

Читайте нас в: Дзен Новости

Власти Пхеньяна призвали Вашингтон и Сеул задуматься о цене своих действий, если они не хотят «страшной трагедии».

КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием. Согласно заявлению сестры Ким Чен Ына, заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Е Чен, которое распространило Центрального телеграфного агентства Кореи, КНДР считает военные учения Вашингтона и Сеула провокациями.

«США и их последователям нужно помнить, что государство, с которым они имеют дело, обладает реальными ядерными ударными возможностями, а наш народ и армия не знают пустых слов», — говорится в заявлении.

Власти КНДР отметили, что, раз «силы сдерживания войны не действуют», совершенно очевидно, как будет использоваться ядерное оружие. Помимо совместных военных учений США и Южной Кореи, власти КНДР осудили решение подключить к этим учениям Японию.

Военные учения США, Японии и Южной Кореи ожидаются в акватории Японского моря на следующей неделе. Мероприятие планируют провести в связи с активизацией ракетных пусков КНДР.

А в июне США и Южная Корея намерены провести самые масштабные в истории военные учения, приуроченные к 70-летию альянса двух стран. В КНДР отметили, что данные учения напоминают народу о Корейской войне 1950–1952 годов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как КНДР ответит на агрессию со стороны США.

+6° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.32
0.23 84.11
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:01
Румыны стали массово выселять беженцев из Украины
10:47
КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием в ответ на провокации
10:30
«Бил меня по лицу»: дочь Пригожина рассказала о зверствах бывшего парня
10:12
Новые возможности: как реализация послания Путина укрепляет российскую экономику
9:59
«Мужчины сходят с ума»: Проскурякова показала кардинальные изменения во внешности
9:42
Лишают малейшего шанса: стоит ли ожидать наступление ВСУ весной

Сейчас читают

Военный аналитик Михайлов указал на сигналы окончания спецоперации
Звезда «Маргоши» Мария Берсенева рассекретила имя дочери
Лишают малейшего шанса: стоит ли ожидать наступление ВСУ весной
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео