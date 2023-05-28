Умер российский писатель Владимир Ситников

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Скончавшийся писатель был заслуженным работником культуры Российской Федерации.

Умер российский писатель Владимир Ситников

Фото: kirovreg.ru

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Советский и российский писатель Владимир Ситников умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области. Причина смерти деятеля культуры не называется.

Ситников — советский писатель, драматург, журналист, редактор; являлся членом Союза журналистов СССР, Союза писателей СССР. Также занимал должность председателя правления Кировского областного отделения Союза писателей России. За заслуги был признан почетным гражданином Кировской области.

За свои труды и заслуги был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также удостоился почетного знака «За заслуги перед городом Кировом».

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