ВСУ выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО минувшим вечером

Украинские боевики обстреляли накануне вечером Горловку из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Несколько снарядов попали в жилые многоэтажки.

По последним данным, ранения получили по меньшей мере два человека. Всего ВСУ выпустили 20 ракет.

Обстрелу подвергся и Донецк — в городе упали не менее десяти боеприпасов. По всей же территории ДНР зафиксировали не менее 40 обстрелов только за одни сутки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ ударили двумя ракетами Storm Shadow по Юрьевке в ДНР.