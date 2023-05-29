ВСУ выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО минувшим вечером
Националисты продолжают терроризировать мирное население Донбасса.
Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru
Украинские боевики обстреляли накануне вечером Горловку из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Несколько снарядов попали в жилые многоэтажки.
По последним данным, ранения получили по меньшей мере два человека. Всего ВСУ выпустили 20 ракет.
Обстрелу подвергся и Донецк — в городе упали не менее десяти боеприпасов. По всей же территории ДНР зафиксировали не менее 40 обстрелов только за одни сутки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ ударили двумя ракетами Storm Shadow по Юрьевке в ДНР.
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