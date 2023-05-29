ВСУ ударили двумя ракетами Storm Shadow по Юрьевке в ДНР

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 43 0

Националисты продолжают терроризировать мирное население Донбасса.

ВСУ ударили двумя ракетами Storm Shadow по Юрьевке в ДНР

Фото: © РИА Новости

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Украинские боевики выпустили по населенному пункту Юрьевка две ракеты Storm Shadow. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦЦК).

О разрушениях и пострадавших сведений нет.

Днем ранее украинские националисты применили эти же дальнобойные ракеты для обстрела Мариуполя. А на прошлой неделе ВСУ ими же нанесли удар по Бердянску в Запорожской области. Всего они выпустили семь ракет, четыре из них были Storm Shadow, а еще три — обманки, для отвлечения систем противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших в результате атаки не было.

Storm Shadow Киев получил в качестве военной помощи от Великобритании. Москва не раз отмечала, что поставки западными странами тяжелых вооружений на Украину лишь подтверждают их прямое участие в конфликте.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минобороны РФ сообщило о перехвате двух ракет Storm Shadow в зоне СВО.

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