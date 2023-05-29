Елена Летучая рассказала о подорванном здоровье из-за бесконечных съемок: «У меня капала кровь»

Плотный график, перелеты и скандалы в ресторанах вымотали ведущую. Спасителем оказался муж, который защитил и почти заставил ее научиться отдыхать.

Телеведущая Елена Летучая рассказала, как напряженный график работы в проекте «Ревизорро» чуть не разрушил ее здоровье. Звезда все силы отдавала передаче, лишала себя выходных и не успевала банально выспаться, труд ее был сопряжен с большим стрессом — то и дело сотрудники ресторанов устраивали скандалы и даже драки. Только на экране блондинка оставалась строгой и несгибаемой, на самом деле она теряла сознание от усталости, попадала в больницы. Но из палаты снова бежала на съемки.

В интервью журналисту Надежде Стрелец Летучая вспомнила о своем уходе из «Ревизорро» после нескольких лет беспрерывной работы. Увольнение было сопряжено с конфликтом. Как отметила ведущая, одной из главных причин стало беспокойство о здоровье. Просто не осталось сил на проверки, выяснения отношений с рестораторами, попытки прорваться через заблокированные двери на порой кишащие тараканами кухни.

«Я была в таком чудовищном состоянии, все время падала в обмороки, врачи говорили мне немедленно остановиться. Я много лет летала… У меня еще был стресс… Я падала, муж меня все время возил окровавленную в больницы. Оттуда я ездила, что-то вела, на сцене у меня капала кровь. Никто не хотел видеть мое состояние», — поделилась Летучая.

По мнению ведущей, руководство телеканала в какой-то момент стало относиться к ее самоотдаче как к должному. Селебрити чувствовала, что несмотря на успех проекта и личную популярность, начальство не ценило сотрудника, и такой порядок вещей был не по нраву. Кроме того, рядом оказался человек, обративший пристальное внимание на состояние Летучей — тогда еще будущий муж.

Юрий Анашенков поддержал журналистку в трудный момент. Чтобы она не боялась постоянно угрожавших рестораторов и их влиятельных покровителей, приставил охрану. Чтобы отрывалась от съемок и отдыхала — брал с собой в путешествия. Уже супруга Елена Летучая безо всякого смущения назвала своим спасителем. Человеком, который научил больше ценить себя и давать себе настоящий выходной.

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