«Терпеть ее не мог»: Пригожин рассказал о неприязни к Валерии до брака

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Алексей Панков
Алексей Панков 140 0

Иосиф Пригожин признался, что испытывал неприязнь к Валерии до брака

«Терпеть ее не мог»: Пригожин рассказал о неприязни к Валерии до брака

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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При этом в течение года после свадьбы они скрывали этот факт.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в эфире одного из федеральных каналов о личной неприязни, которую он испытывал к певице Валерии до замужества.

По его словам, много лет назад она выиграла конкурс «Утренняя звезда». После этого он невзлюбил артистку, так как за первое место также боролась его подопечная.

«Когда я слышал Валерию, то переключал радио. Терпеть ее не мог одно время», — признался продюсер.

Он добавил, что был удивлен тем фактом, что их судьбы в итоге переплелись. По мнению Пригожина, с ним «произошел караул», когда он пришел на личную встречу с ней.

Бизнесмен признался, что в течение года после свадьбы они скрывали факт брака. Им даже приходилось снимать разные номера во время гастролей.

Пригожин довел Валерию до слез в телевизионном эфире

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пригожин довел Валерию до слез в телевизионном эфире.

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