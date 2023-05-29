«Терпеть ее не мог»: Пригожин рассказал о неприязни к Валерии до брака
Иосиф Пригожин признался, что испытывал неприязнь к Валерии до брака
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
При этом в течение года после свадьбы они скрывали этот факт.
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в эфире одного из федеральных каналов о личной неприязни, которую он испытывал к певице Валерии до замужества.
По его словам, много лет назад она выиграла конкурс «Утренняя звезда». После этого он невзлюбил артистку, так как за первое место также боролась его подопечная.
«Когда я слышал Валерию, то переключал радио. Терпеть ее не мог одно время», — признался продюсер.
Он добавил, что был удивлен тем фактом, что их судьбы в итоге переплелись. По мнению Пригожина, с ним «произошел караул», когда он пришел на личную встречу с ней.
Бизнесмен признался, что в течение года после свадьбы они скрывали факт брака. Им даже приходилось снимать разные номера во время гастролей.
Пригожин довел Валерию до слез в телевизионном эфире
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пригожин довел Валерию до слез в телевизионном эфире.
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