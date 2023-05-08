Пригожин довел Валерию до слез в телевизионном эфире

Пара вместе уже двадцать лет, но при этом супруги не растеряли трогательного отношения друг к другу.

Иосиф Пригожин довел Валерию до слез в эфире одного из федеральных каналов. Продюсер, появившийся на сцене в костюме авокадо, сказал очень проникновенную речь, которая растрогала Аллу Перфилову (настоящее имя певицы — Прим. Ред.).

«Я готов быть и Ананасом, и Авокадо, и еще кем хочешь — лишь бы радовать тебя, солнышко. Заинька, я хочу, чтобы ты была счастлива. Я горжусь тем, что мы живем с тобой двадцать лет. Я горжусь, Лерка, что я твой муж», — заявил Пригожин.

Продюсер добавил, что очень любит свою супругу и надеется, что она будет выступать еще много лет. Такое признание растрогало Валерию и она не смогла сдержать слез.

В этом году народная артистка России Валерия празднует 55-летний юбилей. Именинницу в телевизионном эфире пришли поздравить не только члены семьи, но звезды российской эстрады.

«Мы его подписали»: Пригожин и Валерия уже забыли об обязательствах

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Рудковская посоветовала Пригожину никогда не снимать парик. По ее мнению, мужу певицы Валерии безумно идет его новый образ.