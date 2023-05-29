В Киеве объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Сирены также звучат в Харьковской области. Украинские СМИ и Telegram-каналы сообщают о взрывах. Официально киевские власти эту информацию не подтверждают.

В прессе также сообщили о работе ПВО, причиной назвали ракетную атаку.

Ранее также тревога звучала и ночью. Глава полиции Киевской области Андрей Небытов заявил, что удар пришелся по объектам инфраструктуры.

Минобороны РФ об ударах по объектам ВСУ не сообщало.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Незадолго до ее начала боевики ВСУ усилили обстрелы ДНР и ЛНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал. После этого Россия решила оказать республикам военную поддержку.

Удары по критическим объектам украинской инфраструктуры ВС РФ начали наносить с 10 октября прошлого года. Это стало ответом на теракты, организованные украинскими спецслужбами на территории РФ. В частности, речь идет о взрыве на Крымском мосту.