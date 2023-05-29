Никакой депрессии? Появились новые подробности о состоянии Романа Костомарова

Из-за длительного пребывания в стенах больницы психоэмоциональное состояние спортсмена сильно пострадало. Что говорят врачи?

Фигурист Роман Костомаров испытывает частые перепады настроения, но депрессии у него нет. Об этом ТАСС рассказал источник, уточнив, что спортсмена продолжают готовить к протезированию.

«Идет стадия заживления. Что касается рук, то там еще предстоит ряд подготовительных мероприятий», — отметил источник.

Пока о сроках выписки Костомарова речи не идет, так как процесс восстановления и протезирование требуют много времени. Несмотря на это, у фигуриста нормальное настроение, никакой депрессии у него не обнаружено, лишь периодические перепады из-за длительного пребывания в больнице.

Роман Костомаров попал в медучреждение в начале 2023 года. Изначально спортсмен болел пневмонией, однако после врачи диагностировали у него множество последствий, в том числе сепсис.

Из-за начавшейся гангрены олимпийскому чемпиону пришлось ампутировать кисти рук и обе стопы. Сейчас Костомарова активно готовят к протезированию. Сам фигурист недавно выходил на связь в своем личном блоге, где признался, что медики вытащили его с того свет.а

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Роману Костомарову не могут сделать протезирование.