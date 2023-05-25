Роману Костомарову не могут сделать протезирование: в чем проблема?

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 38 0

Роману Костомарову пока не могут сделать протезирование из-за долгого процесса заживления

Роману Костомарову не могут сделать протезирование: в чем проблема?

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

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Протезирование будет возможно только тогда, когда организм спортсмена будет готов на 100%. Что говорят врачи по этому поводу?

Врачи пока не могу сделать фигуристу Роману Костомарову протезирование из-за состояния его здоровья. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Культя спортсмена после ампутации долго заживает, а мышцы еще слишком слабы. Источник сообщил, что олимпийский чемпион может задержаться в больнице, а не выписаться в конце мая, как ожидалось изначально.

Родственники спортсмена решили, что ему пока лучше находиться под присмотром врачей. Костомаров проводит занятия на тренажерах, а вот от сессий с психологом отказывается.

«В его понимании психолог ему не нужен, так как сам справится. Но психолог все равно ходит каждый день — вдруг Костомаров решится все-таки на занятия», — сказал собеседник 5-tv.ru.

Фигурист говорит, что чувствует себя нормально и настроен бороться, но периодически из-за эмоционального состояния у него случаются срывы.

Костомарова начали готовить к протезированию в апреле. Перед процедурой ему потребуется еще ряд операций.

Спортсмен лишился стоп и кистей рук из-за начавшейся гангрены. В больницу фигурист попал в начале января.

С тех пор врачи боролись за жизнь олимпийского чемпиона: подключали его к ИВЛ, вводили в искусственную кому, проводили ряд операций и других манипуляций над организмом, чтобы в конечном итоге добиться положительной динамики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роман Костомаров впал в депрессию после ампутации конечностей.

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